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المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 7.3 تريليون جنيه في فبراير الماضي

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري يرتفع بمعدل 14.7%
أحمد الكومي 2:18 م, الأثنين, 10 مايو 21 2:18 م, الأثنين, 10 مايو 21

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كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي “الأصول” بنحو 189.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، ليصل إلى 7.347 تريليون جنيه مقابل 7.158 تريليون جنيه في يناير 2021.

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 939.1 مليار جنيه وبمعدل 14.7% خلال الفترة یولیو/ فبراير من العام المالي الجاري 2020\2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وينقسم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى أصول وخصوم.

الأرصدة لدى البنوك في الخارج ترتفع إلى 374.17 مليار جنيه

وبالنسبة لجانب الأصول، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 55.53 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 374.172 مليار جنيه، مقابل 318.643 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

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بينما تراجعت طفيفا الأرصدة لدى البنوك في مصر لتصل إلى 1.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.064 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وبحسب البيانات، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في فبراير، بنحو 40.55 مليار جنيه، لتصل إلى 2.573 تريليون جنيه، مقابل 2.532 تريليون جنيه في نهاية يناير 2021.

وارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بمقدار 52.852 مليار جنيه خلال فبراير 2021، لتصل إلى 2.736 تريليون جنيه مقابل 2.683 تريليون نهاية يناير الماضي.

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وزادت الأصول الأخرى بمقدار 52.78 مليار جنيه في فبراير الماضي، لتسجل 554.259 مليار جنيه، مقابل 501.475 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

التزامات البنوك في الخارج تتراجع 461 مليون جنيه خلال فبراير

وعلى جانب الخصوم، تراجعت التزامات البنوك المصرية في الخارج 461 مليون جنيه، لتصل إلى 107.709 مليار جنيه فبراير الماضي، مقابل 108.170 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي.

وارتفعت أرصدة التزامات البنوك في مصر بمقدار 68.769 مليار جنيه لتسجل 293.77 مليار جنيه في فبراير 2021، مقابل 225.004 مليار نهاية يناير 2021.

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وصعد إجمالي ودائع البنوك بنحو 91.63 مليار جنيه في فبراير، ليصل إلى 5.355 تريليون جنيه، مقابل 5.264 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.

وزادت أرصدة الخصوم الأخرى ومنها شيكات مستحقة الدفع، بقيمة 13.98 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 687.63 مليار جنيه، مقابل 673.655 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

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بقلم أحمد الكومي

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