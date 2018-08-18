المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 5.272 تريليون جنيه بنهاية مايو

سيد بدر:حقق المركز المالي الإجمالي لبنوك القطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 0.7 خلال شهر مايو الماضي ليسجل 5.271 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 5.235 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه .وأعلن المركزي في تقريره الشهري الصادر الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 10.8 مليار جنيه

سيد بدر:

حقق المركز المالي الإجمالي لبنوك القطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 0.7 خلال شهر مايو الماضي ليسجل 5.271 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 5.235 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه .

وأعلن المركزي في تقريره الشهري الصادر الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 10.8 مليار جنيه خلال مايو لتصل إلى 3.536 تريليون جنيه مقابل 3.525 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه .

وأشار إلى ارتفاع محفظة قروض القطاع المصرفي لتسجل 1.606 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.574 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة نحو 32 مليار جنيه .

وبلغت أرصدة القطاع المصرفي المصري لدى البنوك في الخارج نحو 247.88 مليار جنيه بنهاية مايو منخفضة من 321.36 مليار جنيه بنهاية أبريل، بينما ارتفعت التزامات البنوك المحلية قبل البنوك في الخارج إلى 194.82 مليار جنيه بنهاية مايو من 189.95 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وبلغت رؤوس أموال البنوك نحو 149.148 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 148.755 مليار جنيه بنهاية أبريل .