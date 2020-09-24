قال البنك المركزي المصري ، إن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي «المركز المالي» ارتفعت بمقدار 845.1 مليار جنيه، وبمعدل 23.7% خلال العام المالي 2019\2020، والمنتهي في يونيو 2020.

وأضاف المركزي في النشرة الشهرية، أن الارتفاع جاء محصلة لزيادة الائتمان المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بمقدار 1.038 تريليون جنيه وبمعدل 27.3%، بجانب زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 193 مليار جنيه وبمعدل 79.2%.

وأشار إلى أن زيادة الائتمان المحلي خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020 يرجع إلى ارتفاع صافي المطلوبات الحكومية بمقدار 806.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 139.2 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 98.4 مليار جنيه، ما حد من انخفاض مطلوبات قطاع الأعمال العام بمقدر 5.9 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية، تراجع الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 37.07 مليار جنيه خلال العام المالي 2019\2020، لتصل إلى 230.05 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 267.12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك في مصر بنحو 244.51 مليار جنيه خلال العام المالي 2019\2020، لتصل إلى 923.71 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.168 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

في حين صعدت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات الأذون لتصل إلى 2.622 تريليون جنيه نهاية يونيو 2020، مقابل 1.765 تريليون جنيه نهاية يونيو 2019.

وبالنسبة للخصوم تراجعت التزامات البنوك المصرية في الخارج خلال العام المالي 2019\2020 مسجلة 125.34 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 144.02 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

بينما ارتفعت التزامات البنوك في مصر بنحو 19.155 مليار جنيه في العام المالي الماضي، لتسجل 248.04 مليار جنيه، مقابل 228.88 مليار جنيه نهاية العام المالي السابق عليه.

