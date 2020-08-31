المركز المالي للبنوك المصرية يرتفع 21.2% في 11 شهرًا (جراف)

قال البنك المركزي المصري، إن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي «المركز المالي» ارتفعت بمقدار 755.5 مليار جنيه، وبمعدل 21.2% خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مايو 2020.

وأضاف المركزي في النشرة الشهرية، أن الارتفاع جاء محصلة لزيادة الائتمان المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بمقدار 833 مليار جنيه وبمعدل 21.9%، بجانب زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 77.5 مليار جنيه وبمعدل 31.8%.

وأشار إلى أن زيادة الائتمان المحلي خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مايو 2020 ليسجل 2.154 تريليون جنيه، يرجع إلى ارتفاع صافي المطلوبات الحكومية بمقدار 634.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 111.2 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 90.7 مليار جنيه، ما حد من انخفاض مطلوبات قطاع الأعمال العام بمقدر 3.3 مليار جنيه.

(جراف) تطور المركز المالي للبنوك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى مايو 2020

الأصول المحلية للبنوك المصرية خلال شهر مايو

ارتفعت صافي الأصول المحلية للبنوك خلال شهر مايو 2020، بنحو 163.54 مليار جنيه، لتصل إلى 6.584 تريليون جنيه، مقابل 6.421 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية، ارتفاع المركز المالي للبنوك، على مستوى الأصول، يرجع إلى ارتفاع الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 95.82 مليار جنيه لتصل إلى 268.2 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 172.4 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

بالإضافة إلى زيادة الأصول الأخرى بنحو 69.55 مليار جنيه، ليسجل 627.49 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 557.94 مليار جنيه بنهاية ابريل 2020.

كما صعدت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات الأذون لتصل إلى 2.662 تريليون جنيه نهاية مايو 2020، مقابل 2.583 تريليون جنيه نهاية أبريل 2020.

في حين تراجعت أرصدة البنوك لدى مصر لتسجل 813.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 946.94 مليار جنيه.

وبالنسبة للخصوم استقرت تقريبا التزامات البنوك المصرية في الخارج مسجلة 125.71 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 125.47 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

بينما ارتفعت التزامات البنوك في مصر بنحو 11 مليار جنيه في مايو، لتسجل 251.48 مليار جنيه، مقابل 240.5 مليار جنيه أبريل الماضي.

وارتفعت احتياطيات البنوك لتسجل 315.11 مليار جنيه مقابل 307.42 مليار جنيه.

وصعدت المخصصات إلى 142.98 مليار جنيه مقابل 140.94 مليار جنيه.

والخصوم الأخرى ارتفعت في مايو بنحو 50.78 مليار جنيه لتسجل 787.3 مليار جنيه مقابل 736.5 مليار جنيه أبريل السابق عليه.