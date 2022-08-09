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المركز الكاثوليكي ينعي رجاء حسين : سقطت نجمة أخرى من سماء الفن

حرص المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال على نعي الفنانة القديرة الراحلة رجاء حسي

المركز الكاثوليكي ينعي رجاء حسين : سقطت نجمة أخرى من سماء الفن
أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:46 م, الثلاثاء, 9 أغسطس 22

حرص المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال على نعي الفنانة القديرة الراحلة رجاء حسين الذي توفيت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض .

وكتب بطرس دانيال رئيس المركز عبر صحفته بفيس بوك” معلقا: “سقطت نجمة أخرى من سماء الفن وهي الفنانة الخلوقة المرحة والمتألقة رجاء حسين “.

وأضاف أنها مرت بظروف صعبة بسبب رحيل ابنها وكانت هذه الواقعة لها تأثيرا قويا على نفسيتها .

وتابع دانيال قائلا: “لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيلها طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها العزاء والصبر والسلوان”.

أحمد حمدي

أحمد حمدي

8:46 م, الثلاثاء, 9 أغسطس 22