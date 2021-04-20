المركز القومي للمسرح يقيم أولى حفلاته في خيمة هل هلالك بالهناجر

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أولي حفلات الفرقة الموسيقية للمركز، بقيادة المايسترو تامر غنيم، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الاحتفال ضمن برنامج هل هلالك بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أبريل 11 رمضان فى تمام الساعة الثامنة والنصف.

تقدم الفرقة الموسيقية التابعة اـ المركز القومي للمسرح مجموعة من أجمل الأغاني المتميزة، وذلك مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا حرصا علي الجمهور.

يحيى الحفل المطربة أنغام مصطفى، المطرب أحمد محسن، كما يتضمن الحفل فقرة خاصة لذوي الاحتياجات في الرقص والغناء .