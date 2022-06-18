«المركز الطبي للإنتاج الحربي» يشارك في المبادرات الرئاسية وعلاج حالات قوائم الانتظار

عملت وزارة الإنتاج الحربي على محورين رئيسيين لاستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز الطبي التخصصى لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربي، وأسرهم وكذلك المدنيين المترددين من خارج الوزارة على المركز، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وبحسب تقرير للوزارة حصلت “المال” على نسخه منه، تمثلت المحاور فى (محور طبى وعلاجى وآخر إدارى وهندسى)، فتم فيما يتعلق بالمحور الطبي التعاقد وتزويد المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بأجهزة حديثة حتى يتمكن من المساهمة فى الخدمة المجتمعية بتقديم الخدمة الطبية المتميزة للأهالى بأسعار رمزية مثل جهاز مقطعية (رمد) وجهاز غازات الدم ومناظير (قولوني – معدة – قنوات مرارية – جراحي) ومجموعة آلات جراحية إلى جانب أجهزة تخدير وأجهزة علاج طبيعي (ليزر – ضغط هواء – متعدد التيارات) وعلاج بالتحفيز المغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة للعمليات (سي ارم) وجهاز سونار دوبلر (رباعي الأبعاد) وجهاز كي وتجلط ارجون.

وساعد المركز فى علاج عدد من قوائم الإنتظار في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار، بإجمالى 84 حالة فى جميع التخصصات الطبية (الجراحة العامة – جراحة العظام – جراحات القلب والصدر – الأقساطر الطرفية والأقساطر القلبية).

وشارك المركز الطبى فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الثدى للسيدات وتم عمل مسح شامل لجميع السيدات العاملات فى الإنتاج الحربي الراغبات فى الكشف وذلك بعد تزويد المركز الطبي بجهاز ماموجرام وجهاز أشعة موجات فوق صوتية للثدى، وبلغ عدد المشاركات فى المبادرة 108 سيدات.

وشارك وزير الدولة للإنتاج الحربي فى افتتاح المعامل بالمركز بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتم إنشاء عدد من العيادات التخصصية مثل (عيادة الأمراض المناعية، عيادة جراحات السمنة، عيادة جراحة الأورام، عيادة إشعاع وكيماوى، بالإضافة للعيادات المتواجدة صباحاً ومساءً)، وتم إستحداث وحدة رعاية مركزة للأطفال (PICU)، بالإضافة إلى شراء عربة إسعاف رعاية مركزة موديل 2022.

وخلال الفترة من 30 يونيو 2021 حتى يونيو 2022 بلغ عدد المرضى المترددين على المركز من العاملين وأسرهم بوزارة الإنتاج الحربي وكذلك من خارج العاملين بالوزارة (310312) حالة بالأقسام العلاجية المختلفة.

وفيما يتعلق بالتطوير الإداري فتم رفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعى إلكتروميكانيكيا والصيدلية ورفع كفاءة وترميم سلالم المركز الطبي بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدة التحاليل الطبية وإنشاء جزء إدارى جديد تم تجهيزه بخصوص الوحدة الحسابية والمشتريات بالجهود الذاتية ورفع كفاءة وتطوير غرف المرضى إلكتروميكانيكيا بالدور الثانى وتزويده بأحدث الأسرّة الطبية والفرش الإدارى، كما تم الانتهاء من تركيب 4 مصعد حديث من الشركة (مصنع 999 الحربي)، وجار رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للشبكة الإلكترونية للمركز الطبي بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وللمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا تم استكمال تطعيم جميع العاملين بالمركز الطبي بمصل فيروس كورونا كما تم تطعيم من يرغب من خارج العاملين بالمركز الطبي بمصل فيروس كورونا وبلغ عدد الجرعات ثلاث جرعات حتى الآن.