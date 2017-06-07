المركز الذكي: أحياء الإسكندرية تعاني نقصًا في المهندسين

- المركز الذكي: وجود مهندسين كافين كان سيغير من وضع عقار الأزاريطةهبة حامد:قالت المهندسة إيمان جابر، رئيس المركز الذكي في الإسكندرية، إن التعقيدات الرقابية تسببت في إحجام كثير من المهندسين عن العمل في الجهات الإدارية في الأحياء هربًا من المساءلة القانونية والتعقيدات الرقابية، مؤكدة ضرورة إعادة ا

– المركز الذكي: وجود مهندسين كافين كان سيغير من وضع عقار الأزاريطة



هبة حامد:

قالت المهندسة إيمان جابر، رئيس المركز الذكي في الإسكندرية، إن التعقيدات الرقابية تسببت في إحجام كثير من المهندسين عن العمل في الجهات الإدارية في الأحياء هربًا من المساءلة القانونية والتعقيدات الرقابية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في نظام المحليات لإيجاد الحلول والضوابط التي تسمح بتوفير منظومة قادرة على وقف الفساد وخاصة فساد قطاع البناء.

وأكدت جابر في تصريحات خاصة لـ”المال”، على أن وضع عقار الأزاريطة كان سيتختلف تمامًا إذا كان البناء يسير بشكل قانوني وتوافر المهندسين وقت البناء.

وكشفت رئيس المركز الذكي عن أن حي شرق، وهو أحد أكبر أحياء الإسكندرية، لا يتوافر بيه سوى عدد 2 مهندسين فقط، مرجعة ذلك إلى إحجام المهندسين عن العمل في القطاع الإداري تجنبًا للمساءلات القانونية التي تقع عليهم والتي يواجهونها قائلة: “المهندسون وكافة العاملين في القطاع الإداري يتم تحويلهم إلى النيابة حال وجود أية مخالفات وهو ما دفع بأغلبهم لتجنب العمل في هذا القطاع، فضلًا عن اتجاه أغلب الإداريين لطلب إجازة مفتوحة”.

وشددت جابر على ضرورة إحياء نظام المحليات من جديد قائلة: “المحليات تحتاج إلى طفرة ومن الضروري أن تعتمد على نظام إلكتروني وليس أفرادا هربًا من أي منظومة فساد، وتسهيل للإجراءات، فالنظام الإداري فاسد بالممارسة منذ سنوات، وهذا لا يعني أن كل العاملين به فاسدون ولكن المنظومة نفسها اعتادت الفساد بالممارسة، لذلك فإعادة النظر وتوفير الآليات اللازمة للعمل بشكل رقابي حقيقي تعمل على توفير الوقت والمجهود، وتسمح للإداريين بالعمل دون مخاوف من التعرض لمساءلات قانونية”.