المركز الثقافي الكوري يهدي كتب تعليم اللغة الكورية إلى إحدي المدراس الدولية

أكد مدير المركز الثقافي الكوري، أن المركز سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة الراغبة في تعليم اللغة الكورية.

أهدى المركز الثقافي الكوري في مصر مدرسة كايرو كوفيننت الدولية مجموعة من الكتب ومواد تعلم اللغة الكورية، بهدف تعزيز تعليم اللغة الكورية داخل المدرسة.

ومن جانبه أعرب يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري في بيان صحفي اليوم ، عن سعادته باعتماد اللغة الكورية كلغة ثانية داخل المدرسة وهو ما يشير إلى اهتمام متزايد بالثقافة الكورية.

مواصلة التعاون

وأكد مدير المركز الثقافي الكوري، أن المركز سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة الراغبة في تعليم اللغة الكورية.

كان المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، أعلن منذ ثلاثة أيام ، عن فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة البكالوريوس لعام 2021.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المركز الثقافي الكوري ؛ من المقرر أن يتلقى المركز بمقره بالدقي استمارات التقديم للمنحة خلال مواعيد العمل الرسمية للمركز (من الساعة 9:30 حتى 11 أو من 1:30 حتى 2:30 من الأحد المقبل و حتى الخميس11 أكتوبر المقبل.