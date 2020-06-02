المركز الثقافي الكوري ينظم مسابقة المحادثة باللغة الكورية أون لاين

نظم معهد سيجونج بالمركز الثقافي الكوري في مصر، مسابقة المحادثة باللغة الكورية أون لاين بمشاركة 6 متسابقين من متحدثي اللغة الكورية.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المركز الثقافي الكوري؛ فازت بالمركز الأول حنين محمد التي تحدثت عن حلمها في أن تكون بمثابة قناة للتواصل بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال إتقان اللغة الكورية التي بدأت دراستها منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إتقانها اللغة العربية.

أضاف بيان المركز الثقافي الكوري: من المقرر أن تشارك حنين في المسابقة الدولية لمعاهد “سيجونج” على مستوى العالم خلال شهر أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية.

وتم اختيار المتسابقين من بين 20 متقدمًا في المسابقة التمهيدية التي جرت من خلال الفيديوهات المصورة لهم على موقع يوتيوب، وذلك في ظل إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أعرب يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بمستوى إجادة المشاركين للغة الكورية.

وأشار إلى أن المركز الثقافي سيواصل دعمه لكل دراسي اللغة الكورية في مصر.

جدير بالذكر أنه يوجد نحو 145 مقرًّا لمعهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية في 57 دولة حول العالم، من بينها 4 في الدول العربية؛ هي مصر والجزائر والإمارات والبحرين.

وتنظم معاهد سيجونج، كل عام، في جميع أنحاء العالم، مسابقة المحادثة باللغة الكورية؛ وذلك لمنح الطلاب الفرصة لإظهار مهاراتهم في المحادثة باللغة الكورية.

وتتم دعوة الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف بلدان العالم للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة التي يجري تنظيمها، بالتزامن مع الاحتفال بيوم اختراع الأبجدية الكورية “الهانجول” في 9 أكتوبر.