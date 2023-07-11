المركز الثقافي الكوري يفتتح دورة لتعليم الطهي

افتتح المركز الثقافي الكوري اليوم دورة أكاديمية الطهي لعام 2023 والتي تستمر لمدة أربعة أسابيع بهدف نشر ثقافة الطعام الكوري«هانسيك»، والذي يشكل جزءً أساسياً في الثقافة الكورية.



وسيقوم المشاركون في الدورة بالتعرف على ثقافة تناول الطعام وتجربة إعداد الأصناف الكورية التقليدية التي تشتهر بها كل منطقة في كوريا الجنوبية مثل بولوجوجي وكيمباب وسوجيبي. كما سيتعرف المشاركون على أطعمة الشارع الكوري وفي مقدمتها توكبوكي، ويخطط المركز أيضاً لتنظيم مسابقة للمشاركين بعد انتهاء الدورة يتم فيها ابتكار وصفات جديدة من خلال الدمج بين الطعام الكوري والطعام المصري.



ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري إن الكوريين يولون أهمية كبيرة لمشاركة الطعام، ويؤكد ذلك ثقافة أطباق الطعام الجانبية«بانشان» التي تٌقدم مع الوجبات ويتشاركها كل من يجلس على مائدة الطعام، ومن أكثرها شهرة طبق «الكمتشي»وهو المخلل الكوري.



وبهذه الروح يسعى المركز الثقافي الكوري من خلال تنظيم أكاديمية الطهي الكوري إلى مشاركة ثقافة الطعام الكوري مع المصريين والتعريف بالتقاليد المتصلة بإعداد وتقديم الطعام في كوريا.



وقال مدير المركز إن الطعام الكوري يحظى بشعبية داخل مصر ولا سيما بين الشباب، وأعرب أوه سونج هو عن أمله في أن تسهم هذه الدورة في تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.