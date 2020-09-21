المركز الثقافي الكوري : فتح باب التقدم للمنحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس

أعلن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة البكالوريوس لعام 2021.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المركز الثقافي الكوري ؛ من المقرر أن يتلقى المركز بمقره بالدقي استمارات التقديم للمنحة خلال مواعيد العمل الرسمية للمركز (من الساعة 9:30 حتى 11 أو من 1:30 حتى 2:30 من الأحد حتى الخميس)، وحتى 11 أكتوبر المقبل.

وأضاف بيان المركز الثقافي أنه يحق للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع أكثر من 80% التقدم للمنحة التي تتيح الدراسة في جميع المجالات، على أن تغطي الحكومة الكورية تكاليف المنحة بالكامل.

ومن جانبه قال يانج سانجن، مدير المركز ، إن هناك إقبالاً كبيرًا من الطلبة المصريين على التقدم للمنحة الدراسية التي توفرها الحكومة الكورية سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأشار إلى أن المعهد الوطني لتنمية التعليم الدولي التابع لوزارة التعليم الكورية يوفر لمصر كل عام منحة دراسية واحدة لمرحلة البكالوريوس وأربع منح لمرحلة الدراسات العليا.

ويرجى مراجعة الصفحة التالية لمعرفة شروط التقديم والمستندات اللازمة ؛ (www.studyinkorea.go.kr).