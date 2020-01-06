ثقافة وفنون

المركز الثقافي الكوري بمصر يستقبل دفعة جديدة لتعلم اللغة الكورية

رحب مدير المركز سانجن يانج ، في بيان صحفي ، بالطلبة الجدد متمنيا لهم فصلا دراسيا مثمرا ومكللا بالنجاح والتفوق.
سمر السيد 12:28 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20 12:28 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20

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استقبل المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي دراسي اللغة الكورية الجدد في الدورة التي تستمر حتى  16 فبراير المقبل بمعهد “سي جونج” وبلغ عددهم 80 طالباً.

 ورحب مدير المركز سانجن يانج ، في بيان صحفي ، بالطلبة الجدد متمنيا لهم فصلا دراسيا مثمرا ومكللا بالنجاح والتفوق.

وأكد يانج على الدور المهم لمتحدثي اللغة الكورية في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد الدراسين بالمعهد يبلغ نحو 203 طلاب.

دورات مجانية

جدير بالذكر أن المركز ينظم منذ افتتاحه دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية، والتي تحظى بإقبال كبير من جانب الشباب المصري.

ووفقاً للمعلومات المنشورة علي موقع الهيئة العامة للاستعلامات ،  افتتح كيم يونج سو ، سفير كوريا الجنوبية السابق في مصر فى ٢٩ اكتوبر 2014 ، المركزالثقافى الكورى بالقاهرة والذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط والمنطقة العربى .

وأكد السفير الكوري السابق في مصر خلال مراسم الافتتاح، أن بلاده منفتحة على مصر وترغب فى زيادة التعامل معها فى كافة المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية .

وينظم المركز الثقافي الكوري دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية ومعارض للفرق الفنية ومعارض للكتب والفنون وتعليم فنون المطبخ الكورى ورياضة التايكوندو.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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