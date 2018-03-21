المركز الثقافي الكورى يحتفل بإطلاق نادي لأعضائه بمصر

المال - خاصنظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة -أمس- احتفالية إطلاق "نادي الثقافة الكورية في مصر"، بحضور نخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات ومحبي الثقافة الكورية.وقال يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، إن المركز يحتفي بضم مجموعة من الأعضاء الجدد خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا ا

المال – خاص

نظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة -أمس- احتفالية إطلاق “نادي الثقافة الكورية في مصر”، بحضور نخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات ومحبي الثقافة الكورية.

وقال يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، إن المركز يحتفي بضم مجموعة من الأعضاء الجدد خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النادي هو تدعيم العلاقات الثقافية بين مصر وكوريا الجنوبية بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وأعرب يانج، عن سعادته بالدعم الذي قدمه أعضاء نادي الثقافة الكورية بمصر، والذي ساهم في نجاح الفعاليات التي نظمها المركز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المركز سينظم العديد من الفاعليات الثقافية خلال العام الحالي في مصر، بالتعاون مع مختلف الهيئات الثقافية المصرية.

وتقديرًا لدورهم في تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين، قدم مدير المركز، شهادات تقدير على الأعضاء الجدد، ودعاهم للمشاركة في كافة أنشطته الثقافية.

ومن بين الأعضاء الجدد في نادي الثقافة الكورية محمد الصاوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور مصطفى جرانة، عميد المعهد العالي للكونسرفتوار، ونهلة عبدالعزيز، رئيسة القناة الثانية، وأشرف الغزالي، رئيس قناة النيل الثقافية.