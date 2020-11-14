المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ينظم مسابقة «مصر تتغنى» للأغنية الصينية

تدلل المسابقة على أن الأغنية الصينية أصبح عليها إقبال كبير من الشباب المصري

نظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة اليوم (الجمعة) الجولة النهائية من النسخة الرابعة من مسابقة “مصر تتغنى” للأغنية الصينية.

وقال سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ، في كلمة مسجلة إن “هذا العام استثنائي، والمسابقة هذا العام استثنائية أيضا، لأنه لا يمكننا أن نجتمع سويا تحت سقف واحد كما كنا نفعل في السنوات الماضية، ونستمع إلى الأصوات العذبة والغناء الرائع، ونشاهد العروض الفنية عالية المستوى”.

مسابقة “مصر تتغنى”

وتابع لياو، أنه “على الرغم من ذلك، أنا واثق أنه بإمكان الجميع الاستمتاع بأصوات المصريين، وهي تشدو بالغناء، وذلك من خلال شبكة الإنترنت ومقاطع الفيديو، ولا يزال بالإمكان أن نلامس من خلال هذه المسابقة الحوار القائم بين الحضارتين القديمتين العظيمتين الصينية والمصرية، ونشهد التقاء نهر اليانغتسي بنهر النيل في الأغاني”.

وأكد أنه “على الرغم من ضراوة جائحة كورونا إلا أن الصين ومصر دولة وشعبا قد تبادلوا جميعا المساعدات ووقفوا وقفة رجل واحد، فسطروا سويا صفحات مؤثرة من التعاون والتكاتف لدحر الفيروس، حتى استطاعوا أن يحققوا نتائج مبهرة”.

وأشار إلى أن هذه الأزمة فشلت في إعاقة مسيرة العلاقات الودية والتعاون بين الصين ومصر.

ولفت إلى أن “التبادلات بين البلدين تزداد تطورا يوما بعد يوم على مختلف الأصعدة، والمشاعر الطيبة بينهما تتوغل كل مدى بشكل أعمق”.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتغنى المتسابقون للصداقة والتعاون والمودة ما بين الشعبين، متمنيا أن يحقق جميع المتسابقين نتائج رائعة.

المرحلة النهائية من المسابقة

من جانبه، قال الوزير المفوض للشؤون الثقافية بالسفارة الصينية لدى مصر، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة شي يوه وين، “لم يكن من السهل الوصول للمرحلة النهائية من المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا منذ بداية هذا العام”.

وأضاف شي، في كلمة “لكن بإرادتنا القوية وعزيمتنا الصلبة وصلنا إلى نهاية المسابقة بنجاح”.

وأعرب عن “سعادته البالغة لما لمسه ورآه من تقدم كبير للغاية في مستوى المشاركين في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة”.

وأوضح أن ذلك يدلل على أن الأغنية الصينية أصبح عليها إقبال كبير من الشباب المصري.

وأعرب عن أمله في أن يحقق الجميع النجاح خلال هذه المسابقة.

ويتنافس في الجولة النهائية عشرة متسابقين مصريين، هم تسع فتيات وشاب واحد.

وقالت المتسابقة دانا صلاح، وهي طالبة بجامعة القاهرة، تغني الأغاني الصينية واليابانية والكورية، “الأغنية الآسيوية قريبة جدًا من قلوب المصريين، حيث تجمع بين السمات العاطفية المتشابهة”.

وتابعت صلاح إن أغنيتها كانت تدور حول مشاعر الحب والحزن التي تراود الناس في الشتاء.

وخلال الجولة الأخيرة من المسابقة اختار المتسابقون، الذين لم يكونوا طلابا فقط، أسلوبا متباينا للأغاني بين السريعة والبطيئة.

وكان من بين المتسابقين، المصري عبد الرحمن عادل، البالغ من العمر (27 عاما)، والذي يعمل في شركة صينية بمصر.

وغنى عادل أغنية “تكنو روك” صينية في المسابقة.

وفي نهاية الجولة، غنى المتسابقون المصريون بجانب مطربين صينيين جزءا من أوبرا “لياوانج” الصينية، كما شاركوا في أداء أغنية بعنوان “مصر أرض الفراعنة مهد الحضارة”.

النتائج النهائية

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة في 20 نوفمبر الجاري.

وتتولى لجنة من خمسة أعضاء، التحكيم في المسابقة، وتضم النجمة السينمائية والتلفزيونية الشهيرة والعضو بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي تشين هايلو، والفنانة المصرية بشرى رزة، ورئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، والمغنية الشهيرة لأغاني القوميات الشعبية أولان تويا، والملحنة الشهيرة جين فان.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

