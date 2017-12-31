المركز الثقافي الروسي يودع 2017 بمعرض وورشة فنية

فنانة روسية تتوقع عودة سياحة بلادها لمصر إلى ما كانت عليهولاء البرياختتم المركز الثقافي الروسي نشاطه الثقافي لعام 2017 برئاسة الكسي تيفانيان بتنظيم معرض وورشة فنية للفنانتين الكسندرا سبيرانسكايا و يوليا شتيرن. شارك في النشاط الثقافي الأخير، كل من د. حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن ا

فنانة روسية تتوقع عودة سياحة بلادها لمصر إلى ما كانت عليه

ولاء البري

اختتم المركز الثقافي الروسي نشاطه الثقافي لعام 2017 برئاسة الكسي تيفانيان بتنظيم معرض وورشة فنية للفنانتين الكسندرا سبيرانسكايا و يوليا شتيرن.

شارك في النشاط الثقافي الأخير، كل من د. حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن الافرواسيوي، والقنصل الروسي يوسوب اباكاروف، والمستشار الثقافي الإيطالي و المستشار الثقافي التركي.

وضم المعرض 50 لوحة من اعمال الفنانتين الروسيتين الكسندرا و يوليا من الزيت حول الطبيعة في روسيا.

وعلقت الفنانة الكسندرا عن زيارتها الأولي لمصر قائلة: “لقد وقعت انا و يوليا في غرام مصر و قررنا العودة العام القادم لتقديم معرضنا الثاني و الذي سوف يكون حول مصر و اجمل ما رأت عيني و هو محتويات المتحف المصري الذي ابهرنا بتاريخ مصر و بالحضارة الفرعونية “.

و أشارت الفنانة يوليا إلى سعادتها بكرم الضيافة المصري و بالترحيب الذي وجدته في كل مكان.

وأعربت عن سعادتها بعودة الطيران الروسي إلى القاهرة، متوقعة عودة السياحة الروسية إلى ما كانت عليه.

و من جانبه صرح إلكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي إنه سعيد بنتيجة الورشة الفنية التي تم تنظيمها للفنانتين في فن الرسم التي شارك فيها عشاق الفن التشكيلي من الروس و المصريين ليكون حسن الختام لعام 2017 وخاصة أننا مقبلون علي عام 2018 الذي سوف يشهد العديد من المناساب وأهمها احتفالية اليوبيل 75 عاما علي أقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر و روسيا.