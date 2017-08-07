المركز الثقافى الكورى يختتم دورات الكى بوب 2017

هاجر عمران ‎اختتمت دورة الكي بوب للمستوى المتوسط التي نظمها المركز الثقافي الكوري في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمشاركة 50 طالبا على مدار أسبوعين وذلك تحت إشراف متخصصين من أكاديمية الكي بوب الكورية. ‎ووفق بيان عن المركز قام الدكتور بارك جاي يانج مدير المركز والمايسترو

هاجر عمران

‎اختتمت دورة الكي بوب للمستوى المتوسط التي نظمها المركز الثقافي الكوري في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمشاركة 50 طالبا على مدار أسبوعين وذلك تحت إشراف متخصصين من أكاديمية الكي بوب الكورية.

‎ووفق بيان عن المركز قام الدكتور بارك جاي يانج مدير المركز والمايسترو سليم سحاب بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين.

‎وكان المركز قد نظم في وقت سابق بمقره بالدقي دورة استمرت نحو ثلاثة أسابيع للمستوى الأول.

‎ويأتي تنظيم هذه الدورات بهدف تعزير مهارات محبي الكي بوب في مصر وتجربة الثقافة الكورية عن قرب بما يؤدي لتعميق التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

