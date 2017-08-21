المركز الثقافى الكورى : ختام دورة الموسيقى التقليدية

المال- خاص اختتم المركز الثقافي الكوري دورة الموسيقى الكورية التقليدية التي نظمها على مدار أسبوعين بمشاركة نحو 30 شخصًا من محبي الثقافة الكورية ورواد المركز، وتحت إشراف الفنان الكوري كوان أوه سونج. ووفق بيان عن المركز قام المشاركون بالتدريب على آلة "جانجو" وهي الطبلة الرملية، إلى جانب

المال- خاص



اختتم المركز الثقافي الكوري دورة الموسيقى الكورية التقليدية التي نظمها على مدار أسبوعين بمشاركة نحو 30 شخصًا من محبي الثقافة الكورية ورواد المركز، وتحت إشراف الفنان الكوري كوان أوه سونج.

ووفق بيان عن المركز قام المشاركون بالتدريب على آلة “جانجو” وهي الطبلة الرملية، إلى جانب آلات “بوك” وهي الطبلة، و”كوينج آري” وهو جرس صغير، و”جينج” جرس كبير، وهى تشكل معًا الآلات الخاصة بعروض موسيقى السامولنوري الكوري التقليدي، وهي إحدى أنواع الموسيقى الإيقاعية القديمة التي حازت شهرة عالمية كبيرة.





من جانبه قال الدكتور بارك جاي يانج، مدير المركز الثقافي الكوري، إن لكوريا تاريخًا ثريًّا من الموسيقى، مشيرًا إلى أن الموسيقى الكورية التقليدية “جوك أك” تعود إلى عصر الملك “سي جونج” في مطلع القرن 15 والذي قام بإعادة ترتيب مدونات الموسيقى الخاصة بالقصور، والتي تعد أول مدونة موسيقية في الشرق.

وأوضح أن الدورة تهدف إلى التعريف بالموسيقى الكورية التقليدية وتسليط الضوء على أوجه التشابه بين الموسيقى الكورية والعربية، سواء ما يتعلق بالآلات أو القوالب الموسيقية، بما يؤدي إلى إثراء حركة التبادل الثقافي بين مصر وكوريا.