المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل 1118 عينة تحليل من أقسام الرقابة

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر 2023 .

ويتابع وزير الزراعة السيد القصير باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

وصرح الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز الإقليمي استقبل خلال الشهر الماضي عدد 681 شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالموانئ والمطارات .



وأصدر شهادات مطابقة لعدد 1118 عينة ( 4472 تحليل) علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات .

وأصدر المركز في أكتوبر الماضي 670 شهادة تسجيل اعلاف و اضافات اغلبها لمنتجات محلية عملا على توطين صناعة الأعلاف وإضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد، واعتمدت اللجنة العليا للمركز 445 شهادة تسجيل اسمدة ومنظمات نمو .

وكلف قطاع الإنتاج الحيواني المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل 213 عينة لتجارب تشغيل 98 خط إنتاج جديد لمصانع أعلاف و وحدات إعادة تدوير للمخلفات وتحويلها إلى خامات ذات جودة عالية.



و تلقى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف 7 عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الإعلاف لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.



واستلم المركز 543 عينة خاصة بالأفراد والباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من 1855 تحليل بشهادات تحليل معتمدة.



ووزع المركز شهادات تدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري والعلوم ضمن تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.

يشار إلى أن المركز نظم الاثنين 9 اكتوبر 2023 مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الامن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة كما استضاف الاجتماع الاول لجمعية مركز البحوث الزراعية لاخلاقيات البحث العلمي و الذي ترأسه الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذو الجودة المرتفعة في الدوريات و المجلات العلمية.