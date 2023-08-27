المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل وفد الاتحاد الأوراسي لتفقد إجراءات الرقابة على التصنيع

استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية.



وأفاد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز أن زيارة الوفد الروسي والذي يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري والانتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الاوراسي خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق اجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الاعلاف واجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بدءا من اجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع و سحب العينات بالمواني والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي و اجراءات الرصد و التتبع وتحليل المخاطر والرقابة الداخلية علي مصانع الاعلاف.

وزار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات حتى إصدار الشهادات وأرشفة النتائج بقواعد البيانات .



جدير بالذكر أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عددا من الدول الأوروبية والآسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها.