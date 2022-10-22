المركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الرى يستضيف وزير المياه الفلسطيني

قام المهندس مازن غنيم، رئيس السلطة الفلسطينية للمياه والوفد المرافق له؛ بزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع لـوزارة الموارد المائية والري؛ حيث كان في استقباله المهندس طارق السيد، رئيس المركز الذى رحب بالوزير والوفد الفلسطيني المرافق له.

وقام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز الإقليمي الفنية واللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل للاختبارات الإلكترونية تابعه لـ وزارة الموارد المائية والري، إضافة للفندق والمطعم الذى يقدم خدماته للسادة المتدربين، كما تعرف على الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية المقدمه على المستويين المحلى والإقليمي.

وقد أكد المهندس غنيم أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية الفلسطينية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية.

وأشاد بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والرى المصرية من إمكانيات تدريبية متميزة، ومبدياً رغبته في إيفاد متدربين من الجانب الفلسطيني للمشاركة والاستفادة بخبرات الوزارة.

كما أكد بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وأهمية القضايا التي تطرق اليها الأسبوع التي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية.