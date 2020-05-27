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المركز الإعلامي بـ«الوزراء» ينفي شائعة تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات لعلاج «كورونا»

وزارة الصحة نفت تلك الأنباء تماماً
المال - خاص 1:17 م, الأربعاء, 27 مايو 20 1:17 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن منشور منسوب لوزارة الصحة يحمل تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه الوزارة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن جميع المستشفيات (العامة – المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى .

وأكدت الوزارة أن المنشور المنسوب لها يخص إحدى الدول العربية، وليس مصر، وهو ما تم التأكد منه، خاصة أن أرقام التليفونات المذكورة به أيضاً لا تخص وزارة الصحة المصرية.

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بقلم المال - خاص

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