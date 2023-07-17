المركزي:300 مليار جنيه حجم المعاملات عبر انستاباي خلال 15 شهرا

قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزىي المصري المساعد لنظم وخدمات الدفع إن قيم المعاملات المصرفية التي تمت من خلال تطبيق انستا باي في الفترة من مارس 2022 حتي نهاية شهر يونيو 2023 بلغت نحو 300 مليار جنيه منهم أكثر من 250 مليار جنيه تم تحقيقهم خلال اخر 6 اشهر.

وأضاف خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 أن عدد مستخدمي تطبيق انستا باي تزايد بشكل كبير حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق إلى ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم.

وأشار إلى تزايد عدد بطاقات ميزة المصدرة من البنوك لتبلغ ما يزيد عن 33 مليون بطاقة على مستوي الدولة من اصل 58 مليون.

وارتفعت نقاط البيع الالكترونية عن عام 2018 من 68 ألف ماكينة لتسجل حالياً اكثر من مليون نقطة بيع الكترونيه ، حتي نهاية الربع الأول للعام الحالي

وأضاف أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو ٣٣ مليون محفظة إلكترونية كما ارتفع عدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.

وأوضح أن عدد العمليات الشهرية للهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 85 مليون عملية بإجمالى قيم معاملات تخطت ال 100 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو بنسبة زيادة تقدر ب 150 %عن ذات الشهر بالعام الماضى .

وأشار إلى ارتفاع عدد وقيم المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية في مصر إلى ما يقرب من 10 تريليون جنيه بنسبة نمو 46% عن العام الماضى