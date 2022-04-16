المركزي : 98.7 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي بنهاية يناير 2022

أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم السبت، زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 98.7 مليار جنيه، لتسجل 6.549 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.

وصعدت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعمليتين المحلية والأجنبية بقيمة 49.7 مليار جنيه، لتبلغ 1.3مليار جنيه بنهاية يناير2022 ، مقابل1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 144.6 مليار جنيه، مقابل 140.5 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 4.6 مليار جنيه، لتسجل 5.2 تريليونات جنيه بنهايةيناير 2022 مقابل 5.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 4.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.