«المركزي»: 91.5 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية فبراير الماضى

كشفت تقارير النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 91.5 مليار جنيه، لتسجل 5.37 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 5.28 تريليون بنهاية يناير الماضي.

وكذلك ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 25.3 مليار جنيه، لتبلغ 945.80 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 920.44 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو820.7 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 798.7 مليار بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 125 مليار جنيه، مقابل 121.66 مليار خلال نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بنحو 66.19 مليار جنيه، لتسجل 4.4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير، مقابل 4.3 تريليون بنهاية يناير الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.77 تريليون جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 3.70 تريليون بنهاية يناير السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 655.9 جنيه نهاية فبراير الماضي مقابل 656.6 مليار بنهاية الشهر السابق عليه.