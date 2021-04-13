«المركزي»: 85.9 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية يناير

أعلن البنك المركزي، عن زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 85.9 مليار جنيه، لتسجل 5.19 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 5.052 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2020.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء زيادة أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 51.886 مليار جنيه، لتبلغ 920.440 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 868.554 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 798.787 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 757.359 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 121.653 مليار جنيه، مقابل 111.195 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 34.08 مليار جنيه، لتسجل 4.36 تريليون جنيه بنهاية يناير2021، مقابل 4.32 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.70 تريليون جنيه ، بنهاية يناير الماضي، مقابل 3.67 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 656.885 مليار جنيه نهاية يناير الماضي مقابل 655.731 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.