«المركزي»: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

أظهر تقرير الاستقرار المالي لـ البنك المركزي المصري لعام 2020 أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 78.6 تريليون جنيه خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو لهذه التسويات بلغ 50% خلال 2020 مقارنة بالعام السابق له والذي يعد مؤشر قوي على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الاقتصادية بحسب المركزي .

ويعد نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي المصري العماد الأساسي لنظلم الدفع القومي حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.