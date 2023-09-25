«المركزي»: 72.9 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر خلال شهر

ارتفع النقد المصدر من البنك المركزي بنحو 72.9 مليار جنيه خلال شهر، مرتفعًا من 918.973 مليار بنهاية مارس إلى 991.929 مليار بنهاية أبريل 2023.

وجاءت هذه الزيادة، بحسب النشرة الشهرية، مدفوعة بارتفاع النقد المصدر من فئة المائتين والتي سجلت نحو 645.405 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 592.434 مليار آخر مارس 2023، وكذلك فئة المائة جنيه التي أصدر منها «المركزي» نحو 28 مليار جنيه خلال أبريل مقابل 26.34 مليار جنيه خلال مارس.

وارتفعت قيمة النقد المصدر من فئة الخمسين جنيها من 38.202 مليار جنيه في مارس إلى 39.78 مليار جنيه في أبريل الماضي، وعلى صعيد فئة العشرين جنيهًا ارتفع النقد المصدر من قبل «المركزي» إلى 98.12 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 90.62 بنهاية مارس 2023.

وأصدر البنك المركزي، بحسب النشرة الشهرية، نحو 86.86 مليار جنيه من فئة العشر جنيهات في أبريل مقابل 78.79 مليار جنيه.

ومن فئة الجنيه الواحد أصدر نحو 25.09 مليار جنيه في أبريل مقابل 24.99 مليار جنيه خلال مارس 2023.

وشهد النقد المصدر في فئة الخمسين قرشَا ارتفاعًا طفيفًا ليقتصر على نحو 618 مليون جنيه خلال أبريل مقابل 617 مليون جنيه في مارس.

فيما ظل النقد المصدر من فئة الخمسة وعشرين قرشًا عند مستوى 178 مليون جنيه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.