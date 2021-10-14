المركزي: 70 مليون دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية

أعلن البنك المركزي المصري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية سجلت ارتفاعا بمقدار 70.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021، ليصل صافي الاستثمارات المتدفقة للداخل إلى 6.4 مليار دولار، بمعدل نمو 1.1%.

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي اليوم، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، إلى ارتفاع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو 24.7% لتصل إلى 77.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 11.5% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

بينما تراجع صافي التدفقات الواردة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بـ 259.6 مليون دولار لتقتصر على 1.2 مليار دولار، إلى جانب تراجع حصيلة بيع شركات وأصول غير إنتاجية لغير المقيمين بـ89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن التحويلات الواردة لشراء العقارات في مصر من غير المقيمين تراجعت بنحو 49.8 مليون دولار لتسجل 616.4 مليون دولار.

وسجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخدام بلغ 6.4 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، فيما بلغت تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل صافي استخدام بـ 1.5 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ ملياري دولار في العام المالي السابق.