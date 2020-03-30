“المركزي” : 7.2 مليار دولار ايرادات السياحة خلال 6 شهور

بلغت ايرادات السياحة نحو 7.2 مليار دولار، خلال 6 اشهر ، فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة 459.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2018 ، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصرى ، اليوم الإثنين.

وقال البنك المركزي إن فائض ميزان السفر حقق تراجعا بقيمة 155.4 مليون دولار ليسجل 5.3 مليار دولار عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 5.4 مليارا عن نفس الفترة من العام المالى 2018/2019.

جاء ذلك نتيجة لإرتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بقيمة 459.7 مليون دولار لتسجل 7.2 مليار دولار ، وارتفاع مدفوعات السفر بقيمة 615.1 مليون دولار لتسجل 2 مليار دولار.

كشفت بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع الفائض من الميزان الخدمى بنحو مليار دولار ليسجل 6.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020 ، مقابل 7.3 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق عليه.

وزادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بقيمة 103.8 مليون دولار لتسجل 3 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار فى فترة المقارنة.

وتراجع فائض ميزان النقل بإستثناء قناة السويس بقيمة 399 مليون دولار لتسجل 298.6 مليونا مقابل 697.6 مليون دولار.

وارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بقيمة 527.2 مليون دولار ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

وكشف المركزي عن ارتفاع عجز ميزان دخل الإستثمار بقيمة 571.1 مليون دولار ليسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.2 مليارا ، كنتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بقيمة 604.8 مليون دولار لتسجل 6.3 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار.

حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجزا كليا بلغ 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.