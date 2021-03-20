«المركزي»: 7 مليارات جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية نوفمبر الماضى

كشف البنك المركزي المصري في أحدث بيان أصدره اليوم السبت، عن تراجع قيمة فئات النقد المصدر بنحو7.1 مليار جنيه بنهاية شهرنوفمبر الماضي، لتبلغ 647 مليار جنيه، مقابل 654.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، كما تراجعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.99% من 11.11% خلال الفترة نفسها.

ويقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزي الصادر اليوم، عن تركز أغلب التراجع فى النقود من فئتى 200 و100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 423.69 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بتراجع قدره 3.20 مليار عن أكتوبر، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 170.44 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

فيما ارتفعت قيمة النقد المطبوع من «فئة 50» جنيها بقيمة 29 مليون جنيه، مسجلة 30.67 مليار جنيه نهاية نوفمبر مقابل 30.70 مليارجنيه بنهاية أكتوبر، كما ارتفعت أيضًا من «فئة 20» جنيها بقيمة 101 مليون جنيه لتصل إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 8.211 مليار خلال الفترة نفسها.

كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة «5 جنيهات» 4.27 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 4.20 مليار بنهاية أكتوبر الماضى.