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«المركزي» : 69.3 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك بالعملة المحلية بنهاية أكتوبر الماضى

لتسجل 4.3 تريليون جنيه
فاطمة إمام 6:00 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 6:00 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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قال البنك المركزي إن إجمالى الودائع بالعملة المحلية في القطاع المصرفي بخلاف الحكومي ارتفعت بمقدار 69.305 مليار جنيه لتصل إلى 4.308 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 4.239 تريليون جنيه بنهاية سبتمبرالماضي.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت652.083 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 637.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

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كما سجلت ودائع لأجل وشهادات الادخار 3.656 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 3.601 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 44.664 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 374.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 233.258 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

فيما بلغت ودائع لأجل وشهادات الادخار لقطاع الأعمال العام 40.136 مليار جنيه، والقطاع الخاص 189.443 مليار جنيه، وفي القطاع العائلي سجلت 3.426 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

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بقلم فاطمة إمام

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