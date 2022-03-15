«المركزي»: 57 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية 2021

صرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، بأن حجم التمويلات التي حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر قد بلغ نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة، ما ساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل والمشاركة في النمو الاقتصادي.

وقال لقمان خلال كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مستقبلية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر تحت رعاية البنك المركزي، إن التمويلات التي منحها القطاع المصرفي بشكل مباشر بلغت نحو 32.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل من القطاع غير المصرفي والتي تشمل الجمعيات وشركات التمويل 24.4 مليار جنيه.

وأكد أن البنك المركزي المصري يستهدف توفير نظم آلية لتسهيل الحصول على التمويل، من خلال وضع السياسات وتسهيل اجراءات العمل ورفع القدرات المؤسسة للموظفين وتطبيق متطلبات الحوكمة.