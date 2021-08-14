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المركزي: 47.6 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية مايو

سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 888 مليار جنيه
فاطمة إمام 1:24 م, السبت, 14 أغسطس 21 1:24 م, السبت, 14 أغسطس 21

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قالت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم السبت، إن أرصدة ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بنحو  47.6 مليار جنيه، لتسجل 5.6 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 5.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

وكشف المركزي عن ارتفاع أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعمليتين المحلية والأجنبية بقيمة قدرها  27.5 مليار جنيه، لتسجل 1.015 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021 ، مقابل 988.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

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فيما بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 888.082 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 859.246 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

كما سجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 108.965 مليار جنيه، مقابل 128.936 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

بينما زادت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 47.15 مليار جنيه، لتسجل 4.6 تريليونات جنيه بنهاية مايو، 2021 مقابل 4.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

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فيما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.9 تريليون جنيه ، بنهاية مايو، مقابل 3.8 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

 بينما سجلت  الودائع الغير الحكومية بالعملة الأجنبية 665.053 جنيه نهاية مايو الماضي مقابل 672.823 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

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بقلم فاطمة إمام

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