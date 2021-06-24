بنـــوك

المركزي: 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات التي تحملها القطاع المصرفي لمواجهة «كورونا»

من بينها أعباء إضافية متوقعة بقيمة 1.2 مليار جنيه
منى صلاح 10:45 ص, الخميس, 24 يونيو 21 10:45 ص, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إنَّ القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى نهاية ديسمبر 2021.

وكان البنك المركزي قد قرر أمس مد العمل بالقرارات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، وتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا  وائل أمين الشريك المؤسس: «سوارى فينشرز» تستثمر 10 ملايين دولار فى 4 شركات ناشئة خلال النصف الثانى من 2021

وتضمنت القرارات التي تم مدها الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات اللاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

اقرأ أيضا  تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لـ 5 سنوات لمنخفضى ومتوسطى الدخل

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

اقرأ أيضا  البنوك المصرية تحقق 30 مليار جنيه صافي أرباح في أول ثلاثة أشهر من 2021

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى صلاح

ملف الكاتب منى صلاح

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-6-2021 في مصر

فاطمه امام 10:41 ص, الخميس, 24 يونيو 21

سعر الدولار اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:22 ص, الخميس, 24 يونيو 21

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-6-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 10:09 ص, الخميس, 24 يونيو 21

المصرف المتحد يخطط لضخ 800 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة

فاطمه امام 9:29 ص, الخميس, 24 يونيو 21

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات

منى صلاح 6:26 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

منى صلاح 5:50 م, الأربعاء, 23 يونيو 21