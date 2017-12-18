المركزي: 4 مليارات دولار زيادة في تحويلات المصريين عن العام الماضي

أحمد صبرىقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن هناك زيادة 4 مليارات دولار فى تحويلات المصريين للخارج منذ بداية العام حتى الآن مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتي على قناة صدي البلد إلى أن حجم تحويلات المصريين خلال الـ11شهرا الماضية تعدت 20م

أحمد صبرى

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن هناك زيادة 4 مليارات دولار فى تحويلات المصريين للخارج منذ بداية العام حتى الآن مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتي على قناة صدي البلد إلى أن حجم تحويلات المصريين خلال الـ11شهرا الماضية تعدت 20مليار دولار.

وكشف عن أن هناك 8 مليارات دولار دخلت مصر بسبب السياحة فى نفس المدة.

وأوضح أن هناك تحسنا فى سعر صرف الدولار خلال الـ6 شهور الأخيرة قدر ب2% عن النصف الأول من العام مؤكدا أن التحسن سيستمر مستقبلا لانخفاض الزيادة فى معدلات التضخم الشهري .

