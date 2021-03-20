المركزي: 38.1 مليار جنيه زيادة في ودائع القطاع المصرفي خلال نوفمبر الماضى

نشر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصرى تقرير النشرة الشهرية اليوم السبت ،حيث ارتفعت أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 38.1 مليار جنيه، لتسجل 5.126 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 5.088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

كما تراجعت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 8.845 مليار جنيه، لتبلغ 865.30 مليار بنهاية نوفمبر، مقابل 874.14 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو760.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 756.18 مليار بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 105.17 مليار جنيه، مقابل 108.96 مليار خلال فترة المقارنة.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 4.21 مليار جنيه، لتسجل 4.26 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، 2020 مقابل 4.16 تريليون بنهاية أكتوبر الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.6 تريليون جنيه ، بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 3.5 تريليون بنهاية أكتوبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 649.5 جنيه نهاية نوفمبر الماضي مقابل 653.5 مليار بنهاية الشهر السابق عليه.