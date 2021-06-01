«المركزي» : 318 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي في أول ثلاثة شهور من 2021

كشف البنك المركزي في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 318.9 مليار جنيه، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام، لتسجل 5.19 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 الماضي. كما أظهرت البيانات الصادرة عن المركزي زيادة أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 112.2 مليار جنيه، لتبلغ 980.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 868.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 851.5 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 757.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 129.1 مليار جنيه، مقابل 111.19 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

وعلى صعيد أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت بنحو 206.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام ، لتسجل 4.5 تريليونات جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.8 تريليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع الغير الحكومية بالعملة الأجنبية 655.7 جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل مليار جنيه بنهاية العام الماضي.