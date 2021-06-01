بنـــوك

«المركزي» : 318 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي في أول ثلاثة شهور من 2021

سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو.980.7 مليار جنيه
فاطمه امام 7:16 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 7:16 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي في تقريره الشهري الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 318.9 مليار جنيه، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام، لتسجل 5.19 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 الماضي. كما أظهرت البيانات الصادرة عن المركزي زيادة أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 112.2 مليار جنيه، لتبلغ 980.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 868.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الإثنين 31-5-2021 في البنوك المصرية

كما سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 851.5 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 757.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 129.1 مليار جنيه، مقابل 111.19 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

وعلى صعيد أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت بنحو 206.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام ، لتسجل 4.5 تريليونات جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا  ودائع البنوك غير الحكومية تسجل 3.879 تريليون جنيه في أبريل

فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.8 تريليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع الغير الحكومية بالعملة الأجنبية 655.7 جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

البنك المركزي : السيولة المحلية ترتفع 211 مليار جنيه خلال الربع الأول

فاطمه امام 7:33 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

محفظة الأوراق المالية لدى البنوك تسجل زيادة 154 مليار جنيه خلال الربع الأول

‫محمود الصباغ‬‎ 7:07 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

عمليات الإنتربنك الدولاري بين البنوك تسجل حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول

الحسينى حسن 6:51 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

استقرار جماعي في أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمه امام 6:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.610 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

‫محمود الصباغ‬‎ 6:39 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

ارتفاع سعر اليورو اليوم بنهاية التداولات أمام الجنيه المصري

فاطمه امام 6:26 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21