«المركزي»: 250 مليار جنيه قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول خلال 6 أشهر

كشف إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، عن أن قيمة المعاملات ارتفعت من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى 161%.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت – أن فترة عيد الأضحى شهدت طفرة في قيم المعاملات الإلكترونية ولأول مرة تقترب قيمتها من معاملات السحب النقدي، حيث بلغت قيم المعاملات الإلكترونية نحو 15 مليار جنيه خلال أسبوع العيد مقارنة بـ 20 مليار جنيه لمعاملات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، مما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين بسهولة وأمان المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن معاملات محفظة الهاتف المحمول شهدت طفرة كبيرة تعكس مدى اعتماد المواطن على الخدمة، حيث ارتفع عدد المعاملات من 101 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2021 إلى ما يقرب من 212 مليون معاملة في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة 108%.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تدعيم البنية التحتية للمدفوعات بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وبما يحقق استقلالية نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف نصر – أن البنك المركزي يعمل حاليا على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.

والتي تهدف إلي إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة ابل باي وسامسونج باي ، والذي سيحدث طفرة في المدفوعات الإلكترونية وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.

وأَوضح أن الإحصائيات تشير إلى زيادة الوعي لدى المواطنين في استخدام قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تلك المعاملات وانخفاض في نسب المعاملات النقدية والذي يسهم في تحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.