«المركزي»: 25 بنكا أصدرت 30 مليون بطاقة «ميزة» بنهاية سبتمبر 2022

قال إن عدد البنوك الحاصلة على ترخيص إصدار بطاقات تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية ميزة إلى 28 بنك في جمهورية مصر العربية، وقد أصدر 25 بنكا عدد 30 مليون بطاقة تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية ميزة حتى نهاية سبتمبر 2022.

بطاقة الدفع الوطنية ميزة

وأضاف في المجلة الاقتصادية الصادرة عن العام المالي 2022-2023 أن ذلك يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بشأن الاعتماد على منظومة ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية، ويتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات ببطاقة الدفع الوطنية ميزة، ويهدف المشروع إلى دمج المستفيدين من أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي وتمكينهم من الحصول على خدماته، بما يحقق أهداف الشمول المالي وحصولهم على مستحقاتهم بشكل سهل وسريع وآمن.

وتابع التقرير وكذا إتاحة تعاملهم مع كافة قنوات وأدوات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال إحلال وتجديد بطاقات المعاشات الحكومية 6.5 مليون بطاقة ببطاقات منظومة الدفع الوطنية ميزة، وتم الانتهاء من استبدال نحو 6 مليون بطاقة وجاري استكمال باقي البطاقات.