«المركزي»: 24.3 مليارجنيه تراجعا في صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مايو الماضى

كشف البنك المركزي في أحدث بيانات صادرة عنه اليوم ، أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجعت بنحو مايعادل 24.3 مليار جنيه، ليسجل247.9 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 272.2 مليار في نهاية أبريل السابق عليه.

ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة.

وأفاد “المركزي” بأن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي هبطت بقيمة 27.5 مليار دولار، لتسجل 337.8 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 365.3 مليار في أبريل السابق عليه.

وأشار “المركزي” إلى أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفعت بمقدار 1.3 مليارجنيه مسجلة 621.5 مليار نهاية مايو ، مقابل 620.2 مليار جنيه في أبريل السابق عليه.

وعلى صعيد الالتزامات صعدت الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي بمقدار 705 مليارات جنيه، لتسجل 312 مليار، مقابل 311.3 مليار في أبريل السابق عليه.

وأوضح أن الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي المصري تراجعت بقيمة 2.5 مليار جنيه ، لتسجل 399.4 مليار بنهاية مايو، مقابل 401.9 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.