بنـــوك

«المركزي»: 24.3 مليارجنيه تراجعا في صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مايو الماضى

لتسجل مستوى 247 مليار جنيه
فاطمة إمام 4:10 م, السبت, 14 أغسطس 21 4:10 م, السبت, 14 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي في أحدث بيانات صادرة عنه اليوم ، أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجعت بنحو مايعادل 24.3  مليار جنيه، ليسجل247.9 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 272.2 مليار في نهاية أبريل السابق عليه.

ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة.

اقرأ أيضا  «المركزي»: زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 40 مليار جنيه نهاية مايو الماضي

وأفاد “المركزي” بأن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي هبطت بقيمة 27.5 مليار دولار، لتسجل 337.8 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 365.3 مليار في أبريل السابق عليه.

وأشار “المركزي” إلى أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفعت بمقدار 1.3 مليارجنيه مسجلة 621.5 مليار نهاية مايو ، مقابل 620.2 مليار جنيه في أبريل السابق عليه.

اقرأ أيضا  قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.722 تريليون جنيه بنهاية مايو

وعلى صعيد الالتزامات صعدت الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي بمقدار 705 مليارات جنيه، لتسجل 312 مليار، مقابل 311.3 مليار في أبريل السابق عليه.

وأوضح أن الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي المصري تراجعت  بقيمة 2.5 مليار جنيه ، لتسجل 399.4 مليار بنهاية مايو، مقابل 401.9 مليار جنيه في الشهر السابق عليه.

اقرأ أيضا  «المركزي»: التضخم الأساسي يرتفع إلى 4.6% في يوليو

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:47 م, السبت, 14 أغسطس 21

المركزي: المركز المالي للبنوك يرتفع 63.7 مليار جنيه خلال مايو الماضى

فاطمة إمام 3:31 م, السبت, 14 أغسطس 21

«المركزي»: زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 40 مليار جنيه نهاية مايو الماضي

فاطمة إمام 2:59 م, السبت, 14 أغسطس 21

البنك المركزي: 27.7 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية مايو الماضي

فاطمة إمام 2:29 م, السبت, 14 أغسطس 21

«المركزي»: السيولة المحلية ارتفعت 73.3 مليار جنيه في مايو

فاطمة إمام 2:08 م, السبت, 14 أغسطس 21

قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.722 تريليون جنيه بنهاية مايو

‫محمود الصباغ‬‎ 1:33 م, السبت, 14 أغسطس 21