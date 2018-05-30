المركزي: 23 مليار جنيه زيادة في قروض البنوك بنهاية يناير 2018

أحمد الدسوقىقال البنك المركزي المصري، إن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، لتسجل نحو 1.476 تريليون جنيه، مقابل 1.453 تريليون جنيه في ديسمبر 2017.وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى أن قروض القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية، زادت بنحو 12 مليار جنيه بنهاية ينا

أحمد الدسوقى

قال البنك المركزي المصري، إن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، لتسجل نحو 1.476 تريليون جنيه، مقابل 1.453 تريليون جنيه في ديسمبر 2017.

وأشار المركزي في أحدث تقاريره إلى أن قروض القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية، زادت بنحو 12 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، لترتفع إلى 385 مليار جنيه مقارنة بـ373 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

ولفت إلى أن قروض القطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية شهدت ارتفاعاً قدر بـ 11 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، لتصل إلى 1.090 تريليون جنيه في مقابل 1.079 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.



