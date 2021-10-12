المركزي: 23 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر نهاية يوليو الماضي

أفاد التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن قيمة فئات النقد المصدر ارتفعت بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 744.805 مليار جنيه، مقابل 721.714 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، كما ارتفعت النسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.12% من 11.74% خلال الفترة نفسها.

ويقوم البنك المركزي بإصدار النقود وفقًا لمعادلة حسابية تراعي معدلات التضخم ونسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البنك المركزي أن تركُّز أغلب الزيادة فى النقود من فئتى 200 و100 جنيه، لتصل قيمة النقد المصدر من الفئة الأولى إلى 490.89 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 18 مليون جنيه على يوليو، بينما سجل النقد المصدر من فئة 100 جنيه نحو 200.240 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

كما ارتفعت قيمة النقد المطبوع من فئة 50 جنيهًا بنحو مليار جنيه، مسجلة 31.600 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 30.388 مليار جنيه بنهاية يونيو، كما ارتفعت من فئة 20 جنيهًا بقيمة 69 مليون جنيه لتصل إلى 9.169 مليار جنيه، مقابل 9.100 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

كما سجلت قيمة النقود المطبوعة من فئة 10 جنيهات 6.502 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 5.851 مليار بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 651 ملايين جنيه.

في سياق متصل ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 23 مليار جنيه بنهاية يوليو، مسجلًا قيمة 745.540 مليار جنيه، مقابل 722.449 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.