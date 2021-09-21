بنـــوك

«المركزي» : 121.9 مليار جنيه زيادة بأرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية يونيو

سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.03 مليار جنيه
فاطمة إمام 7:27 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 7:27 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 121.9 مليار جنيه، لتسجل 5.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.62 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه. كما زادت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 16 مليار جنيه، لتبلغ 1.03 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.01 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 901.464 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 888.082 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 130.246 مليار جنيه، مقابل 127.627 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 105 مليار جنيه، لتسجل 4.71 تريليونات جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.16 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

اقرأ أيضا  قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.855 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 4.05 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.94 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 665.662 جنيه بنهاية يونيو، مقابل 665.053 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

«المركزي»: السيولة المحلية ارتفعت 10.3 مليار جنيه في يونيو

فاطمة إمام 8:32 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

«المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي «MO» بنحو 65.23 مليار جنيه بنهاية يونيو

فاطمة إمام 8:26 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.855 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

‫محمود الصباغ‬‎ 7:55 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم يستقربنهاية التعاملات أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:29 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:14 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 6:08 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21