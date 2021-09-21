«المركزي» : 121.9 مليار جنيه زيادة بأرصدة ودائع القطاع المصرفي نهاية يونيو

أظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، زيادة أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 121.9 مليار جنيه، لتسجل 5.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.62 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه. كما زادت أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 16 مليار جنيه، لتبلغ 1.03 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.01 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 901.464 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 888.082 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 130.246 مليار جنيه، مقابل 127.627 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 105 مليار جنيه، لتسجل 4.71 تريليونات جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.16 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 4.05 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.94 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 665.662 جنيه بنهاية يونيو، مقابل 665.053 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.