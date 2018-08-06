«المركزي»: 11.4 مليار جنيه قروض الأفراد من البنوك خلال شهر

أحمد الدسوقىكشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن اقتراض الأفراد الطبيعين نحو 11.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى.وقال المركزى إن إجمالى القروض الموجهة للأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية قدرت بنحو 273.3 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى مقابل 261.9 مليار جنيه نهاية مارس الماضى.و

أحمد الدسوقى

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن اقتراض الأفراد الطبيعين نحو 11.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضى.

وقال المركزى إن إجمالى القروض الموجهة للأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية قدرت بنحو 273.3 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى مقابل 261.9 مليار جنيه نهاية مارس الماضى.

وأعلن المركزى اليوم، عن ضخ البنوك العاملة فى القطاع المصرفى قروضًا بقيمة 36 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، ليصل إجمالى أرصدة الإقراض إلى 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.538 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى.

وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الحكومى مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 17 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، فى حين زادت القروض الموجهة للقطاع الخاص مجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 19 مليار جنيه خلال الشهر ذاته.