المركزي: 10 مليارات جنيه قروض القطاع المصرفي في أكتوبر

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى، عن ارتفاع قروض بنوك القطاع المصرفى 10 مليارات جنيه، خلال أكتوبر الماضى، لترتفع إلى 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.414 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى.وقال البنك، فى أحدث تقاريره، إن الارتفاع جاء بسبب الزيادة الكبيرة فى القروض الموجهة للقطاع الخاص، التى ارتفعت 10

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى، عن ارتفاع قروض بنوك القطاع المصرفى 10 مليارات جنيه، خلال أكتوبر الماضى، لترتفع إلى 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.414 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى.

وقال البنك، فى أحدث تقاريره، إن الارتفاع جاء بسبب الزيادة الكبيرة فى القروض الموجهة للقطاع الخاص، التى ارتفعت 10 مليارات جنيه، لتصل إلى 1.068 تريليون جنيه، مقابل 1.058 تريليون جنيه.

ولفت إلى أن قروض القطاع الحكومى تراجعت بنسبة طفيفة لا تذكر لتسجل 356.1 مليار جنيه، فى أكتوبر الماضى، مقابل 356.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى.