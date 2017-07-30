المركزي يُفصح عن استكمال رحلة هبوط العائد على أذون الخزانة

هبة محمدقال البنك المركزي اليوم على موقعه الإلكتروني إن العائد على أذون الخزانة استكمل رحلة الهبوط خلال تعاملات اليوم وانخفض متوسط عائد أذون أجل 266 يوماً 120 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، ليسجل 20.57%. وقدمت البنوك سيولة بقيمة 19.4 مليار جنيه بواقع 2.7 مرة من قيمة العطاء عبر 305 عر

هبة محمد

قال البنك المركزي اليوم على موقعه الإلكتروني إن العائد على أذون الخزانة استكمل رحلة الهبوط خلال تعاملات اليوم وانخفض متوسط عائد أذون أجل 266 يوماً 120 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، ليسجل 20.57%.

وقدمت البنوك سيولة بقيمة 19.4 مليار جنيه بواقع 2.7 مرة من قيمة العطاء عبر 305 عروض، قبلت وزارة المالية 72 طلباً بقيمة 9.3 مليار بزيادة 2.3 مليار على القيمة المطلوبة البالغة 7 مليارات جنيه.

ويدشن البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

أيضاً خسر متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 79 نقطة أساس، محققاً 20.767%، وغطت البنوك العطاء 2.2 مرة بقيمة 14.1 مليار جنيه عبر 307 عروض، حصلت “المالية” منها على 140 طلباً بقيمة 7.8 مليار بزيادة 1.3 مليار جنيه على القيمة المطلوبة البالغة 6.5 مليار جنيه.

كان العائد على أدوات الدين بدأ رحلة الهبوط خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين بعدما تخطى متوسط العائد 22.5% بعد رفع البنك المركزي العائد على الكوريدور “سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ” بواقع 200 نقطة أساس بداية يوليو الجاري.

