«المركزي» يوضح تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 125 مليون دولار في مايو

كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى مستوى 40.468 مليار دولار.

وارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، إلى مستوى 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه، وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي، تراجع خلال مايو 2021، بمقدار 29 مليون دولار فقط، ليسجل 36.033 مليار دولار، مقابل 36.062 مليار في نهاية أبريل 2021.

وتمثل العملات الأجنبية نسبة 89.04% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

مكون الذهب يرتفع بمقدار 281 مليون دولار

وأفاد البنك المركزي بأن مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 281 مليون دولار خلال مايو الماضي، ليسجل 4.409 مليار دولار، مقابل 4.128 مليار دولار في أبريل السابق عليه، ويستحوذ على نسبة 10.89% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

وذكر أن مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs”، انخفض في الشهر الماضي، إلى 33 مليون دولار، مقابل 160 مليونا في أبريل السابق عليه.

وبحسب البيانات، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ شهر يونيو 2020، بنحو 2.292 مليار دولار، بعد أن شهد تراجعًا من مستوى تاريخي مسجل عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020، بفعل تداعيات الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع إلى 20.91 مليار دولار في أبريل

يذكر أنه قبل أيام، أعلن البنك المركزي، ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بنحو 2.989 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وقال البنك المركزي المصري، في بيانات النشرة الشهرية، اليوم الثلاثاء، إن أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 20.917 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 17.928 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وعلى أساس شهري، صعدت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية، بنحو 881 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021، مرتفعة من مستوى 20.036 مليار دولار المسجل في شهر مارس 2021.