المركزي يوضح أسباب انخفاض التضخم

سيد بدرأرجع البنك المركزي المصري، انخفاض معدلات التضخم الأساسي، خلال يناير الماضي، إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضي، بجانب الانخفاض المحدود في أسعار الخضروات الطازجة.وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسي للحضر للشهر السادس على التوالي، في يناير 2018 ليسجل 17.1% و14.4%، مقابل

سيد بدر

أرجع البنك المركزي المصري، انخفاض معدلات التضخم الأساسي، خلال يناير الماضي، إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضي، بجانب الانخفاض المحدود في أسعار الخضروات الطازجة.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسي للحضر للشهر السادس على التوالي، في يناير 2018 ليسجل 17.1% و14.4%، مقابل 21.9% و19.9% في ديسمبر 2017 على الترتيب.

وذلك بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33% و35.3% على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسي في يناير 2018 أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016.

وأوضح المركزي أن انخفاض معدل التضخم جاء مدعومًا بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية، والذي تسارعت وتيرته منذ نوفمبر 2017، بسبب تأثير فترة الأساس، هذا بجانب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة واستمرار التضخم المحدود لأسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح أن أسعار السلع الغذائية سجلت معدلاً سالبًا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى منذ يناير 2016، بينما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في معظمها دون تغيير، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا نتيجة تعديل أسعار خدمات التأمين الصحي ورسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.