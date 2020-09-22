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«المركزي» يوجه البنوك لمراجعة نماذج حساب خسائر الائتمان المتوقعة

كما طالب بالتحقق من قياس جودة وكفاية وكفاءة نظم المعلومات والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم النماذج
الحسينى حسن 6:08 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 6:08 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر مراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم تأخذ في الحسبان عند تصميم هذه النماذج والتحقق من سلامة المنهجية المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وذلك فى ضوء التعليمات الصـادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS 9” والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتحقق من سلامة وفعالية النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة “ECL”، وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج.

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وطالب البنك المركزي في كتاب دوري صدر اليوم الثلاثاء، البنوك بالتحقق من قياس جودة وكفاية وكفاءة نظم المعلومات ، والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم النماذج.

وقال: على كل بنك الموافاة خلال شهر من تاريخه بتقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة متضمنا التعديلات التي تمت على تلك النماذج وأثر ذلك على المحفظة الإئتمانية للبنك بعد احتساب “ECL” وفقا لنتائج المراجعة.

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تأتى التوجيهات تأتي في إطار حرص البنك المركزي على سلامة المراكز المالية للبنوك والتحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمات.

وقال المركزي إن الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا أظهرت ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية ووضع الخطط لمواجهة الأزمات غير المتوقعة وتأثيرها علي البنك.

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بقلم الحسينى حسن

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